Мирошник назвал мерзкой выходкой сатанистов* удар ВСУ по похоронной процессии

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области — это мерзкая выходка сатанистов*.

По его словам, украинским нацистам мало довести человека до гибели. Они делают все даже для того, чтобы люди не смогли отдать дань памяти погибшему.

«Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать от сатанистов*?» — написал Мирошник в Telegram-канале.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что погибшим оказался священник — настоятель Свято-Успенского Храма отец Сергий.

«Господь не бывает поругаем. Не только денацификация, но десатанизация* постукраинского пространства — наша священная обязанность!» — написал Рогов в Telegram-канале, назвав ВСУ «чертями».

В результате удара, нанесенного ВСУ по похоронной процессии в Васильевском округе Запорожской области, погиб священнослужитель, также ранены 6 человек. Происшествие случилось в селе Скельки.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

