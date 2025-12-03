Миронов заявил о формировании основ будущих соглашений по Украине

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом закладывается фундамент будущих соглашений по Украине и отношений России с США и НАТО, сообщает RT .

«Прежде всего хочу обратить внимание на то, какую последовательность и жесткость в отстаивании интересов России проявляет президент Владимир Путин и его команда. Так было всегда, но вчера они еще раз наглядно это продемонстрировали. Именно сейчас закладывается фундамент будущих соглашений по Украине и в целом отношений России с США и НАТО. От того, насколько прочным будет этот фундамент, зависит то, насколько прочным будет мир. И здесь президент не „экономит“», — отметил Сергей Миронов.

Политик добавил, что общий подход американской стороны может быть взят за основу урегулирования. Однако, по его мнению, невозможно заключить мир, не признавая решения четырех регионов о вхождении в состав России.

«Не получится заключить мир, рассчитывая вступить в НАТО и содержать огромную армию. Не получится заключить мир, если не признать право на русский язык для граждан Украины и право на вероисповедание в составе Русской православной церкви. С возвратом храмов и имущества, что отобрали бандеровцы. Не получится заключить мир, продолжая насильственную украинизацию исконно русских городов… Добавлю, всего этого не получится добиться, если у власти останется неонацистский коррумпированный режим (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского», — заключил Миронов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в данный момент Москва ведет переговоры по украинскому кризису только с США. Контактов с другими сторонами нет. Ушаков отметил, что успехи ВС РФ на фронте положительно повлияли на характер переговоров.

