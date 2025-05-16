Мирный житель погиб из-за атаки дрона ВСУ под Белгородом

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Дрон ВСУ атаковал мирного жителя в Белгородской области. В результате мужчина погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Нападение произошло в районе села Архангельское Шебекинского округа. Мужчина ехал на велосипеде, когда его атаковал украинский беспилотник.

Мирный житель получил тяжелые раны. Он скончался на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее ВСУ ударили по грузовику в Вейделевском районе региона. В результате погиб водитель.