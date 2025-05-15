ВСУ хладнокровно убили мужчину под Белгородом

Гладков сообщил о гибели мирного мужчины из-за удара ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на Белгородскую область, в результате чего трагически погиб мирный житель. Противник намеренно ударил по грузовику в Вейделевском районе, водитель скончался до приезда скорой помощи, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Вейделевском районе на участке автодороги Зенино — Вейделевка беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил соболезнования семье погибшего, а также его родным и близким людям.

Ранее Гладков сообщал, что сразу три муниципалитета Белгородской области подверглись обстрелу ВСУ 15 мая. Во время этой атаки жертв среди населения удалось избежать.