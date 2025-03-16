Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 220 солдат в Курской области

Российские войска уничтожили около 220 солдат в Курской области за сутки. Также вывели из строя военную технику, сообщает Минобороны РФ.

В Курской области российские солдаты вывели из строя за сутки танк, два БТР, боевой бронированный автомобиль, пять машин, три артиллерийских системы и пункт управления беспилотниками противника. Также подразделения отечественной группировки войск «Север» атаковали механизированную, две десантно-штурмовые бригады, две бригады теробороны и штурмовой полк ВСУ.

Поражение войскам противника нанесли рядом с Горналью, Олешней, Гоголевкой и Гуево. Помимо этого, российская армия задействовала авиацию и артиллерию.

Они атаковали солдат и технику ВСУ рядом с Гоголевкой, Локней, Горналью в Курской области. Еще были атакованы бойцы противника в Басовке, Мирополье, Юнаковке, Яблоновке и ряде других населенных пунктах Сумской области Украины.

Ранее боец спецназа «Ахмат» Тарик рассказал, что украинские танк и миномет за двое суток уничтожили практически все дома в освобожденном населенном пункте Зазулевка Суджанского района Курской области.