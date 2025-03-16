Боец «Ахмата»: ВСУ за 2 суток уничтожили почти все дома в Зазулевке под Курском

Украинские танк и миномет за двое суток вывели из строя почти все дома в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Противник «работал» по этим объектам, не прекращая, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» ВС РФ с позывным Тарик.

После того, как подразделения российской группировки войск «Север» освободили Зазулевку, украинские боевики использовали танк, миномет для совершения атак по населенному пункту. Разрушения были нанесены всего за двое суток после освобождения.

При этом украинские солдаты при нанесении ударов не пытаются разобраться, в кого они могут попасть — мирных людей или военных, добавил Тарик.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время отступления из Курской области оставили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО. Среди них танки США Abrams и боевые машины пехоты Bradley.