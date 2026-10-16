Переводы на карту могут обернуться штрафом: какие схемы не спасут

Устойчивых «серых» схем, которые позволили бы легально скрывать коммерческую деятельность за переводами на личную карту, не существует — закон запрещает не сами переводы, а сокрытие за ними предпринимательства, сообщил РИАМО эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

Переводы на личную карту не всегда облагаются налогом, однако регулярные поступления за маникюр, репетиторство, ремонт или аренду жилья могут вызвать вопросы у ФНС. Если под видом бытовых платежей скрывается систематическое получение дохода, человеку могут доначислить налог, начислить пени и назначить штраф, предупредил Елин.

«Формула „деньги пришли на карту — значит, возник налог“ с точки зрения закона неверна», — подчеркнул эксперт.

По его словам, денежные подарки от одного физического лица другому освобождены от НДФЛ независимо от суммы и степени родства. Не облагаются налогом и сами по себе переводы, которые не связаны с получением дохода. Но если деньги фактически являются оплатой товаров, услуг или аренды, ситуация меняется. Такой подход подтверждает и ФНС.

Когда переводы могут привести к штрафу

При оценке поступлений важен не сам факт зачисления денег, а их назначение. Регулярные платежи от разных людей за однотипные услуги могут указывать на предпринимательскую деятельность. Например, речь может идти о систематической оплате маникюра, репетиторства, выпечки на заказ или ремонта. Аналогичные вопросы могут возникнуть при ежемесячном получении платы за сдачу квартиры.

Если налоговый орган установит, что человек не задекларировал облагаемый доход, ему могут начислить недоимку и пени. По статье 122 Налогового кодекса штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога, а при умышленном нарушении — 40%. За непредставление декларации 3-НДФЛ также предусмотрен отдельный штраф: 5% от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тыс. рублей.

При этом, как отмечает Елин, регулярность поступлений сама по себе не означает, что нарушение уже доказано. Налоговому органу необходимо установить характер операций и подтвердить, что средства действительно являлись доходом от предпринимательской деятельности.

Почему банк может заинтересоваться переводами

Налоговые проверки — не единственный риск. Банки отдельно оценивают операции на предмет мошенничества и других подозрительных действий. С 1 января 2026 года ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических переводов с шести до 12. Среди критериев — нетипичные для клиента операции, сведения о получателе в базах данных и определенные признаки возможного вмешательства посторонних в управление счетом.

Однако это не означает, что любой перевод с пометкой «за услуги» автоматически заблокируют или признают незаконным. Банковский антифрод-контроль и налоговая оценка доходов — разные процедуры.

Отдельная опасность возникает, когда человек передает карту или доступ к банковскому счету другим лицам для проведения незаконных операций. В таком случае могут возникнуть не только финансовые, но и уголовно-правовые риски. Поэтому соглашаться на предложение «дать карту в пользование» или принимать деньги для последующего перевода третьим лицам особенно опасно.

Как получать деньги законно

Если переводы действительно связаны с оплатой услуг или сдачей жилья, эксперт рекомендует не пытаться маскировать их под бытовые платежи, а выбрать подходящий законный способ оформления дохода. В частности, при соблюдении установленных законом условий можно зарегистрироваться как самозанятый: налог на профессиональный доход составляет 4% при расчетах с физлицами и 6% — с организациями и индивидуальными предпринимателями. Лимит дохода для этого режима — 2,4 млн рублей в год.

Если же речь идет о подарке или возврате займа, важно сохранять подтверждения характера перевода: например, переписку, расписку или договор. Это поможет объяснить происхождение денег, если у банка или налоговой возникнут вопросы.

«Закон не запрещает гражданину получать переводы на личную карту. Он запрещает прятать за этой формой коммерческую деятельность», — уточнил Елин.

По словам эксперта, устойчивых «серых» схем, которые гарантированно выдержат проверку, не существует.

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