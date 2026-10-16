Анестезиолог Истринской больницы рассказала о своем пути в профессию

Алина Чупилко мечтала стать доктором с детства, но специальность выбрала на шестом курсе. Ее заинтересовали эфферентные методы лечения — диализ и гемодиафильтрация. Руководитель объяснил, что работать в этой сфере можно через нефрологию либо анестезиологию и реаниматологию. Она выбрала второе направление.

В 2013 году Чупилко окончила Кубанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». После двух лет ординатуры в том же вузе в 2015 году получила сертификат анестезиолога-реаниматолога. Ее стаж составляет 12 лет.

Первым местом работы стала Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского в Краснодаре, где врач провела пять лет. Затем она работала в больнице имени С. П. Боткина департамента здравоохранения Москвы. Последние четыре года Чупилко трудится в Истринской клинической больнице. По ее словам, здесь комфортные условия, есть необходимое оснащение и расходные материалы, а коллектив стал второй семьей.

«Я бы хотела поздравить своих коллег, пожелать им, конечно же, здоровья, повышения своего профессионализма, душевного спокойствия, потому что наша работа граничит на уровне жизни и смерти, и это требует определенной выдержки. И самое главное — уметь восстановить себя после. У каждого для этого есть свои методы», — сказала Алина Чупилко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.