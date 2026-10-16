Умная система контролирует более 310 тыс фонарей в Подмосковье

Система умного мониторинга освещения Московской области контролирует более 310 тыс. фонарей. С начала 2026 года время передачи обращений жителей ответственным исполнителям сократилось на 35%, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье система умного мониторинга следит за работой более 310 тыс. фонарей, 5,5 тыс. распределительных шкафов и 9,1 тыс. км линий освещения.

Система в реальном времени отслеживает состояние каждого шкафа управления на подстанциях, обрабатывает данные и выводит их на информационную панель. Если житель сообщает о проблеме, она определяет нужную линию по координатам и сразу направляет заявку ремонтной бригаде.

С начала 2026 года система передала более 27 тыс. сигналов для оперативной отработки и проконтролировала устранение свыше 2,5 тыс. неполадок. Время передачи обращений жителей ответственным исполнителям сократилось на 35%.

Изучить эту и другие практики применения искусственного интеллекта в Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.