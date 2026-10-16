«Обливал любовью»: житель Балашихи заявил, что экс-жена сама обожглась кипятком

Житель Балашихи, задержанный за нападение на бывшую жену, заявил, что она якобы сама обожглась кипятком, а он не виноват, сообщает РЕН ТВ .

13 октября местная жительница попала в больницу после ссоры с бывшим мужем. По версии пострадавшей, бывший муж избил ее и облил кипятком, из-за чего она получила серьезные ожоги. Женщина утверждает, что это не первый случай домашнего насилия.

Нападавшего задержали. Однако у него есть своя версия произошедшего. По словам мужчины, они с бывшей женой снова сошлись после развода и даже ездили на море. Но в какой-то момент женщина якобы приревновала его и потребовала показать телефон.

Мужчина утверждает, что вскоре после ссоры он услышал крики из ванной. Забежав туда, он увидел, что его жена обожглась кипятком из душа, после чего вызвал скорую помощь.

«Единственное, чем я ее обливал, — это любовью», — утверждает задержанный.

Несмотря на его доводы, подозреваемого арестовали.

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