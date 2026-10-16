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В Якутске создадут Арктический медиахаб с каналом «Mash Арктика»

Общество

Гендиректор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов анонсировал создание медиахаба в Якутске. Одним из его ключевых проектов станет канал «Mash Арктика».

Арапов представил инициативу на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026». Концепция стала результатом работы профильной группы Госдумы с участием медиасообщества, аналитиков, властей и институтов развития.

Центр будет рассказывать о жизни арктических территорий с участием региональных журналистов и местных жителей. Молодежи планируют сообщать о востребованных профессиях, вакансиях, зарплатах и перспективах трудоустройства.

«У меня нет сомнений, что через 10 лет Арктика по-настоящему станет модной и символом технологического прогресса, особого образа жизни. Появится особая арктическая эстетика, архитектурный стиль и новые герои, которых не будут называть полярниками. Арктика — не край земли, это место, где начинается будущее», — отметил Денис Арапов.

Впервые концепцию представили в сентябре на Восточном экономическом форуме. Она включает аналитическое подразделение, «фабрику смыслов» с блогерами и блок связи информационной повестки с инфраструктурными проектами. По словам депутата Марины Ким, рабочая группа продолжит деятельность после формирования нового созыва Госдумы.

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