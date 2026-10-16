Инвестблок Подмосковья завершил рабочий визит в Китай

Делегация инвестиционного блока правительства Московской области завершила поездку в Китай, посвященную промышленному сотрудничеству и привлечению технологических партнеров в регион, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Делегация посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае и ознакомилась с передовыми разработками в области робототехники, станкостроения и промышленного оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева провели переговоры с руководителями ведущих мировых производителей. Участники обсудили перспективы сотрудничества и внедрения современных технологий на предприятиях Подмосковья.

Отдельное внимание делегация уделила подготовке кадров для промышленности. В ведущих технических образовательных учреждениях Шанхая участники поездки изучили подходы к обучению специалистов для высокотехнологичных производств.

На переговорах с представителями китайского бизнеса стороны обсудили перспективы локализации китайских производств в Московской области и развития промышленной кооперации.

Поездка позволила изучить международный опыт промышленной роботизации и подготовки инженерных кадров, а также выстроить новые направления взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.

«Большое количество резидентов (из Китая — ред.), в том числе мы подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий и на территории (бизнес-парка — ред.) «Гринвуда», и в наших индустриальных парках», — подчеркнул Воробьев.