Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 230 солдат в Курской области

Украинские войска потеряли 230 бойцов за сутки в Курской области. Уничтожение боевиков в приграничном регионе продолжается, сообщает Минобороны РФ.

Также российские войска вывели из строя восемь машин, два артиллерийских орудия ВСУ в Курской области за сутки. Еще были уничтожены два миномета.

Были ликвидированы четыре пункта управления беспилотниками противника. Также выведен из строя украинский склад боеприпасов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сказал, что окончательный разгром ВСУ в приграничном регионе все ближе.