Минобороны: ВС РФ ударили по пункту управления СБУ в ответ на атаку Ростова

Российские военные нанесли удар по пункту управления СБУ. Решение было принято в ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Утром 20 декабря российские войска нанесли удар по пункту управления СБУ, а также по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун», ракеты для РСЗО «Ольха» и ЗРК Patriot.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Удары шестью американскими ракетами ATACMS и четырьмя ракетами Storm Shadow по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области были нанесены 18 декабря. В результате упавшая ракета Storm Shadow повредила техническое здание.

Утром 20 декабря по Украине был нанесен массированный удар. В том числе удар был нанесен по Киеву. Телеведущая украинского канала прокомментировала происходящее в центре столицы. Она заявила, что картина напоминает апокалипсис.