Апокалиптическая картина: в Киеве показали итоги работы столичной ПВО

В Киеве показали последствия работы системы ПВО и взрывов в столице

Телеведущая украинского канала «Киев» прокомментировала происходящее в центре столицы. Она заявила, что картина напоминает апокалипсис, сообщается в Telegram-канале журналистки Ольги Скабеевой.

Корреспондент ведет репортаж с места событий. На кадрах видны сожженные автомобили и разрушенный обломком ракеты дом. Пожарные тушат возгорание, которое произошло из-за повреждения газовой трубы.

«Просто апокалиптическая картина. Сейчас мы наблюдаем. Это ужасно. В это трудно поверить, что это сейчас происходит в сердце столицы», — высказалась ведущая в студии телеканала «Киев».

Ранее в украинской столице были слышны четыре мощных взрыва, также в городе начался пожар. В центре Киева, в стороне ж/д вокзала, было видно очень яркое зарево.