Минобороны: ВС РФ нанесли 13 групповых ударов по военным объектам Украины
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ВС РФ в промежуток с 15 по 21 марта совершили 13 групповых ударов с использованием высокоточного оружия, БПЛА по военным объектам в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские войска успешно поразили военные аэродромы, места, где производилась сборка, хранились БПЛА противника. Также атакованы склады боеприпасов Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, поражение нанесли пунктам временной дислокации ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева в Саудовской Аравии организуют 24 марта. Во время них будет обсуждаться прекращение огня.