Зеленский: переговоры Украины и России с США пройдут 24 марта в одном месте

Зеленский: переговоры Украины и РФ с США пройдут 24 марта в Саудовской Аравии

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 24 марта и обсудят вопросы прекращения огня с РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции. В этот же день и в этой же стране также пройдут консультации между российской и американской делегациями, сообщает «РБК-Украина» .

По словам Зеленского, перед переговорами Киева и Вашингтона он намерен составить список украинских инфраструктурных объектов, чтобы России предложили не наносить по ним военные удары.

«То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся. Или скажем так, дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии», — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент предполагает, что 24 марта сперва встретятся делегации Украины и США, после чего уже российские переговорщики начнут консультации с американскими коллегами.