Минобороны впервые показало военных из КНДР, освобождавших Курскую область

сегодня в 12:15

Минобороны показало первое видео с военными КНДР в России

Минобороны России опубликовало первое видео с тренировкой северокорейских военных в России. Бойцы из КНДР помогали российским солдатам в освобождении Курской области, сообщает ВГТРК .

На опубликованных кадрах продемонстрирован процесс боевой подготовки северокорейцев. Военные стреляли из российских автоматов и гранатометов, бросали гранаты и отрабатывали штурмовые действия.

В конце видео показано, как военные из КНДР поют песню на своем языке.

Тем временем президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских армейцев помощь в деоккупации Курской области. По словам главы государства, бойцы из КНДР сражались самоотверженно и профессионально.