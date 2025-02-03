Минобороны: ВКС РФ сбили украинский самолет Су-27

сегодня в 13:21

Также авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли огневое поражение объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также живой силе и боевой технике ВСУ в 146-ти районах.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили 4 французские управляемые авиабомбы Hammer, 7 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 199 беспилотников, 124 из которых ликвидировали вне зоны спецоперации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже Курской области. Средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области Украины.