сегодня в 08:27

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 95 украинских беспилотников над Россией

Ночью средства ПВО перехватили и ликвидировали 95 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

Противник пытался нанести удар по 14 регионам России.

Украинские беспилотники сбили над Брянской, Калужской, Тверской, Орловской, Новгородской, Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Курской, Самарской и Ленинградской областями. Также противник пытался нанести удар БПЛА по республикам Крым и Татарстан.

Утром 24 августа над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА ВСУ. Из-за падения их обломков началось возгорание на терминале НОВАТЭК.