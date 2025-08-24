Из-за падения частей БПЛА ВСУ начался пожар в порту в Усть-Луге под Петербургом Спецоперация сегодня в 07:43

Утром 24 августа над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области российские средства ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Из-за обломков БПЛА ВСУ, начался пожар на терминале НОВАТЭК. Его тушат сотрудники МЧС. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что средства ПВО вечером 23 августа уничтожили 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Их перехватывали с 17:00 до 23:30.