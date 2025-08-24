Силы ПВО вечером сбили 57 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за вечер субботы сбили 57 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были сбиты в период с 17.00 мск до 23.30 мск.

В частности, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

Ранее Росавиация сообщала о вводимых ограничениях в российских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА. 23 августа в ряде аэропортов ограничивали вводили временные ограничения. В частности, в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов. Пассажиры разных рейсов ждали вылетов прямо на лестницах внутри терминала.

По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой.