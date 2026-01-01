Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-27

сегодня в 13:10

Кроме того, с помощью средств ПВО ликвидированы управляемая авиабомба и 250 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Всего ВС РФ поразили объекты энергетики, которые Украина использует в интересах военно-промышленного комплекса. Под удар попали склады боеприпасов, цехи сборки БПЛА дальнего действия, пункты временной дислокации армии, националистов и наемников в 154 районах.

Ранее в новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.

