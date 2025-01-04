Минобороны: Россия примет ответные меры после удара ВСУ ATACMS 3 января
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3 января украинские боевики попытались нанести удары по Белгородской области с помощью ракет ATACMS. Средства ПВО ВС РФ успешно отбили атаку, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Удар отражали российские зенитный ракетный комплекс С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Все ракеты ATACMS удалось уничтожить.
Также в Минобороны пообещали дать ответ на удары таким оружием.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ уничтожили восемь американских ракет ATACMS.