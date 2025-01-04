Вооруженные Силы РФ провели успешную серию ударов по различным военным объектам противника. В течение суток российские бойцы сбили в том числе 8 американских ракет ATACMS, сообщает Минобороны .

В результате выполнения военной задачи, уничтожены цеха по производству и хранению дронов ВСУ, а также нанесен существенный урон аэродромной инфраструктуре противника. Массированному поражению подверглись скопления личного состава и боевой техники врага в 132 точках.

Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, перехватив значительное количество воздушных целей: уничтожены 72 беспилотника самолетного типа и 8 американских ракет ATACMS. Удары наносились комплексно — с применением артиллерии, ракетных войск, боевой авиации и ударных БПЛА.

За время проведения СВО противник понес существенные потери в технике. Среди уничтоженной военной техники числятся десятки тысяч БПЛА — 39279 единиц. Значительный урон нанесен бронетехнике и артиллерии: ликвидирована 20221 единица бронемашин и танков, а также 20186 минометов и артиллерийских орудий. Воздушные силы противника потеряли 651 самолет и 283 вертолета. Кроме того, выведено из строя 1506 реактивных систем залпового огня и 590 комплексов ПВО.

Специальная военная автомобильная техника также понесла серьезные потери — уничтожено 29857 единиц.