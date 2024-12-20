сегодня в 12:56

Минобороны РФ заявило об освобождении Успеновки в ДНР

Российские военные нанесли поражение ВСУ, в том числе бригадам морской пехоты и теробороны. На этом направлении украинская армия за неделю потеряла более 2 365 солдат.

Также противник лишился танка, пяти бронетранспортеров, трех американских М113, 12 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 17 орудий артиллерии, четырех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, пяти складов с боеприпасами.

Ранее российские военные взяли под контроль село Зеленовка неподалеку от Курахова (ДНР), а также населенный пункт Новый Комар. Военнослужащие поразили формирования украинских бригад в окрестностях Зеленого Поля, Времевки, Великой Новоселки и Богатыря.