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Минобороны подтвердило взятие Зеленовки у Курахова и Нового Комара

Российские военные взяли под контроль село Зеленовка неподалеку от Курахова (ДНР), а также населенный пункт Новый Комар, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее украинские осинтеры из DeepState утверждали , что российская колонна зашла в Зеленовку и не встретила практически никакого сопротивления.

Села Новый Комар и Зеленовка освободили бойцы российской группировки войск «Восток». Военнослужащие также поразили формирования украинских бригад в окрестностях Зеленого Поля, Времевки, Великой Новоселки и Богатыря.

Тем временем DeepState утверждает, что российские войска продвинулись в Курахове, Успеновке и у Загрызово в Харьковской области. По данным украинских осинтеров, ВС России также наступают в окрестностях населенных пунктов Песчаное, Новооленовка, Волково, Нескучное и Возрождение (ДНР).

18 декабря Минобороны РФ доложило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны у города Курахово.