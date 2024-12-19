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Украинский DeepState заявил о продвижении ВС РФ в Курахове и под Харьковом

Российские войска заняли новые территории в городе Курахово и селе Успеновка (Донецкая Народная Республика). ВС России также продвинулись возле 6 других населенных пунктов, сообщает украинский OSINT-проект DeepState , ведущий интерактивную карту боевых действий.

По данным украинских осинтеров, российские военные также прошли вперед у населенных пунктов Загрызово (Харьковская область), Песчаное (ДНР), Новооленовка (ДНР), Волково, (ДНР), Нескучное (ДНР) и Возрождение (ДНР).

Ранее DeepState заявлял, что 15 декабря российская колонна в составе 3 боевых машин пехоты ворвалась в донецкую Зеленовку, «не встретив серьезного сопротивления». На месте высадились примерно 30 бойцов ВС России. Днем позже очередная российская колонна вновь высадила группу пехоты к западу от Зеленовки.

18 декабря Минобороны России подтвердило взятие Трудового и Старых Тернов у города Курахово.

