Российская армия заняла два новых населенных пункта под Курахово
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Российские войска взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в регулярной сводке. Они находятся в Покровском районе, вблизи города Курахово.
Трудовое удалось освободить благодаря решительным действиям бойцов группы войск «Юг» ВС РФ. За сутки военнослужащие также уничтожили армейский склад ВСУ и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Старые Терны взяли под контроль военные «Центральной» группировки. Благодаря атакам российских бойцов ВСУ потеряли до 440 бойцов, канадскую боевую бронированную машину «Senator» и другую военную технику.
17 декабря Минобороны России доложило о взятии населенного пункта Анновка в ДНР.