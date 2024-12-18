DeepState заявил о прорыве российской колонны в Зеленовку без сопротивления

Положение ВСУ около населенного пункта Зеленовка (Покровский район ДНР) осложнилось после внезапного прорыва российских военных 15 декабря. Колонна россиян зашла в город и высадила 30 пехотинцев, «не встретив серьезного сопротивления», утверждает украинский OSINT-проект DeepState , ведущий интерактивную карту боевых действий.

Осинтеры заявили, что 15 декабря российская колонна из 3 боевых машин пехоты (БМП) выехала из Максимовки к Зеленовке, после чего успешно зашла в пункт назначения. По началу ВСУ не оказали активного противодействия наступающим, однако позже начался бой.

16 декабря колонна ВС РФ в составе 1 танка и 3 БМП снова выдвинулась из Максимовки, но уже в направлении Константинополя. По дороге из состава отделилась «пара групп пехоты» к западу от Зеленовки, заявили аналитики.

По состоянию на 18 декабря данные объективного контроля не позволяют подтвердить, что российские группы, высадившиеся 16 декабря у Зеленовки, были успешно атакованы войсками Украины.