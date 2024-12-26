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Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 230 военных в Курской области

Российские войска продолжают ликвидировать противника в Курской области. Уничтожаются как солдаты ВСУ, так и техника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки украинские войска потеряли 230 боевиков. Также были выведены из строя три боевые машины пехоты и бронетранспортер.

Помимо этого, в Курской области российские войска уничтожили семь машин и артиллерийскую систему. Также ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что две ракеты ВСУ сбили в Курской области. Никто не пострадал.