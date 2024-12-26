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Две украинские ракеты сбили в небе над Курской областью

Две украинские ракеты попытались атаковать Курскую область. Их сбили российские средства ПВО, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram-канале .

Обломки уничтоженных ракет повредили постройки в селе Разветье Железногорского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Граждан призвали при обнаружении обломков не приближаться к ним в целях безопасности. Сообщить об опасной находке можно по номеру 112.

Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами. Пять человек погибли.