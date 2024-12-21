«Уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет, их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», - сказал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадали 12 человек. Девять из них лечатся в областной больнице, у восьми диагностированы повреждения легких.

Врио главы области напомнил, что без тепла в городе сейчас находятся 88 домов. Восстановить отопление планируется к утру.