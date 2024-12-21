Хинштейн: после удара ВСУ в Рыльске повреждены соцобъекты

В результате украинского нападения на Рыльск в Курской области пострадали семь объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пострадали ДК, корпус колледжа им. Гранина, школа № 1, Рыльский авиаколледж, учебный жилой корпус, ЗАГС, ФОК и шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов, офисные помещения, гостиница, несколько многоэтажных домов. Так, по предварительным данным, сгорело 15 машин.

«Поручил организовать компенсации за утраченное имущество, в том числе за автомобили, а также в кратчайшие сроки восстановить оконные проемы», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как добавил врио губернатора, была повреждена теплотрасса. Из-за этого 88 домов осталось без отопления. К утру во все дома должно поступить тепло.

По его словам, также несильно пострадал собор 1811 года.

Хинштейн отметил, что в городе проведут подомовой обход.