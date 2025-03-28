Минобороны РФ показало видео пожара на ГИС «Суджа» после атаки ВСУ
Опубликовано видео, демонстрирующее последствия возгорания на газоизмерительной станции «Суджа», подвергшейся нападению со стороны украинских вооруженных формирований за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По имеющимся данным, 28 марта примерно в 10:20 произошла атака на энергетический объект с использованием, как предварительно установлено, ракетных боеприпасов системы HIMARS. В результате нападения на ГИС «Суджа» возник масштабный пожар, приведший к практически полному уничтожению инфраструктуры.
Момент пожара попал на видео. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как огненный столб поднимается в небо с черными клубами дыма.
На протяжении минувших суток украинская сторона не прекращала агрессивные действия против энергетических объектов России, задействовав как беспилотные летательные аппараты различных модификаций, так и реактивные системы залпового огня HIMARS.
Инциденты с энергетической инфраструктурой России демонстрируют несоответствие действий Киева публичным заявлениям. В Белгородской области 27 марта около 15:00 произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе после целенаправленного артиллерийского удара по объекту «Белгородэнерго» филиала ПАО «Россети Центр».
На следующий день, 28 марта, системы противовоздушной обороны России перехватили 19 беспилотников самолетного типа в Саратовской области. Эти дроны были направлены на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Подобные атаки указывают, что обещания киевского руководства о прекращении ударов по гражданским энергетическим объектам России — не более чем тактический ход президента Украины Владимира Зеленского. Его цель — предотвратить коллапс на линии фронта и получить возможность восстановить военный потенциал при поддержке европейских партнеров.