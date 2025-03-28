Опубликовано видео, демонстрирующее последствия возгорания на газоизмерительной станции «Суджа», подвергшейся нападению со стороны украинских вооруженных формирований за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По имеющимся данным, 28 марта примерно в 10:20 произошла атака на энергетический объект с использованием, как предварительно установлено, ракетных боеприпасов системы HIMARS. В результате нападения на ГИС «Суджа» возник масштабный пожар, приведший к практически полному уничтожению инфраструктуры.

Момент пожара попал на видео. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как огненный столб поднимается в небо с черными клубами дыма.

На протяжении минувших суток украинская сторона не прекращала агрессивные действия против энергетических объектов России, задействовав как беспилотные летательные аппараты различных модификаций, так и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Инциденты с энергетической инфраструктурой России демонстрируют несоответствие действий Киева публичным заявлениям. В Белгородской области 27 марта около 15:00 произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе после целенаправленного артиллерийского удара по объекту «Белгородэнерго» филиала ПАО «Россети Центр».

На следующий день, 28 марта, системы противовоздушной обороны России перехватили 19 беспилотников самолетного типа в Саратовской области. Эти дроны были направлены на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Подобные атаки указывают, что обещания киевского руководства о прекращении ударов по гражданским энергетическим объектам России — не более чем тактический ход президента Украины Владимира Зеленского. Его цель — предотвратить коллапс на линии фронта и получить возможность восстановить военный потенциал при поддержке европейских партнеров.