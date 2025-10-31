Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, который запрещает зарубежным и местным СМИ въезжать в «котлы» к ВСУ через освобожденную РФ территорию, оказалось официальным признанием катастрофической ситуации для украинцев в Красноармейске (Покровске), Дмитрове (Мирнограде) ДНР, Купянске в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на заявление официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Таким образом представитель МИД Украины подтвердил, что возможностей для въезда или выезда из «котлов» журналистов и бойцов ВСУ, кроме как по российским «коридорам безопасности», уже нет. Киев запрещает зарубежным и своим журналистам въезжать в эту местность, это нужно противнику для сокрытия настоящей обстановки на поле боя и обмана международной общественности.

Украина предпринимает такие действия, чтобы сохранить благополучные условия для получения финансовых средств. Их выделяют западные государства для ведения боевых действий с РФ.

До этого Тихий призвал журналистов не ездить на территории, которые освобождены ВС РФ. Такие поездки без разрешения властей Украины якобы считаются нарушением международного права и будут иметь правовые последствия.

Ранее российские войска начали активные сражения за Красный Лиман. Населенный пункт считается «восточными воротами в Славянск».

