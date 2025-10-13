Минобороны РФ: 16 беспилотников ВСУ уничтожили над Крымом за час
Фото - © РИА Новости
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 16 украинских беспилотников самолетного типа над Крымским полуостровом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Инциденты произошли в понедельник с 07:00 до 08:00 по московскому времени. Вражеские дроны были уничтожены.
Ранее в Минобороны России сообщали, что минувшей ночью над 5 регионами страны, Черным и Азовским морями уничтожили 103 дрона противника самолетного типа. Над Крымом были ликвидированы 40 дронов ВСУ.
С начала СВО Крым регулярно подвергается атакам дронов и беспилотных катеров со стороны киевского режима.
