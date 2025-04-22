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Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 10 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Украинские солдаты снова попытались нанести удары беспилотниками по регионам России. Атаку удалось предотвратить средствам ПВО, сообщает Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны вывели из строя 10 БПЛА противника. Два беспилотника уничтожили над Орловской областью.

Три БПЛА ликвидировали в небе под Белгородом. Пять дронов вывели из строя над Крымом.

Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке с использованием беспилотника-камикадзе.