Минобороны: ПВО перехватили 42 дрона на 9 регионами РФ в воскресенье утром

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 42 украинских беспилотников самолетного типа над 9 российскими регионами в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

Так, 12 вражеских дронов сбили над территорией Рязанской области, 11 беспилотников — над Белгородской областью, 6 БПЛА — над территорией Воронежской областью, 4 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Тульской области, а также по 1 БПЛА уничтожили в небе над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства сообщала, что прошедшей ночью над девятью регионами РФ уничтожили 90 дронов противника самолетного типа.

