90 украинских беспилотников перехватили над Россией ночью

Аппараты сбили с 23:30 3 января до 07:00 4 января с помощью дежурных средств ПВО.

37 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 22 — над Курской областью, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом, в том числе три беспилотника, летевших на столицу, четыре — над Тульской областью, два — над Воронежской областью, по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Также вечером 3 января ПВО уничтожила 103 украинских дрона самолетного типа, в том числе и над Московском регионом.

