Силы ПВО ВС России сбили 103 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны за вечер 3 января уничтожили 103 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 16:00 до 23:30 мск. Все они были самолетного типа.

Над территорией Брянской области было сбито 44 беспилотника, над территориями Калужской области и Московского региона — по 18 БПЛА.

Вечером 3 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские объекты на подлете к городу.

