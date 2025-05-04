Минобороны: над 3 регионами РФ сбили 13 украинских беспилотников

С 21:15 3 мая до 05:15 4 мая российские средства противовоздушной обороны отразили 13 попыток ударов беспилотниками ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Противник пытался нанести удары беспилотниками самолетного типа. ВСУ хотели атаковать три российских региона.

11 украинских беспилотников сбили над Ростовской областью. По одному БПЛА вывели из строя под Белгородом и Брянском.

Ранее сообщалось, что украинские боевики пытались нанести удары беспилотниками по Мурманской области. Атака продолжалась на протяжении 40 минут.