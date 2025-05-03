ВСУ 40 минут атаковали Мурманскую область беспилотниками

сегодня в 20:40

Вооруженные силы Украины пытались 3 мая атаковать Мурманскую область с помощью трех беспилотников, но российские военные помешали вражеским планам, сообщили в Минобороны РФ .

Сообщается, что представители киевского режима атаковали Мурманскую область в период с 19:10 до 19:50. Они задействовали сразу три беспилотника самолетного типа.

Дежурные средства ПВО успешно ликвидировали все вражеские объекты. На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших или последствиях отражения атаки ВСУ не поступало.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Эту атаку Украина также пыталась совершить 3 мая.