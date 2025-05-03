Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены российскими военными в Черном море
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Вечером 3 мая в акватории Черного моря были замечены и уничтожены сразу два украинских безэкипажных катера, об этом сообщили в Минобороны.
Киевский режим хотел использовать безэкипажные катера для атак по России, но дежурные огневые средства Черноморского флота нарушили планы противника.
Оба катера были ликвидированы в промежутке с 16:40 до 18:15.
Ранее Украина пыталась атаковать Крым, задействовав британские ракеты Storm Shadow. Российские военные успешно ликвидировали вражеские объекты.