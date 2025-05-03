Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены российскими военными в Черном море

Вечером 3 мая в акватории Черного моря были замечены и уничтожены сразу два украинских безэкипажных катера, об этом сообщили в Минобороны .

Киевский режим хотел использовать безэкипажные катера для атак по России, но дежурные огневые средства Черноморского флота нарушили планы противника.

Оба катера были ликвидированы в промежутке с 16:40 до 18:15.

Ранее Украина пыталась атаковать Крым, задействовав британские ракеты Storm Shadow. Российские военные успешно ликвидировали вражеские объекты.