Подмосковные ОЭЗ привлекли около 190 резидентов

15 июля в Совете Федерации прошел круглый стол на тему «Развитие особых экономических зон технико-внедренческого типа как драйвер инноваций». Из 7 действующих ОЭЗ такого типа две расположены в Московской области. Это ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток», которые вносят существенный вклад в технологическое развитие страны. На территории подмосковных ОЭЗ уже привлечено почти 190 резидентов, а объем фактических инвестиций составляет около 200 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Участники круглого стола отметили, что семь особых экономических зон технико-внедренческого типа из года в год демонстрируют впечатляющие результаты, способствуя развитию высокотехнологичных производств и инновационной инфраструктуры. В их число входят: ОЭЗ «Технополис Москва» (г. Москва), «Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург), «Дубна» (Московская область), «Томск» (Томская область), «Иннополис» (Республика Татарстан), «Исток» (г.о. Фрязино, Московская область), а также «Саратов» (г. Саратов, Саратовская область).

Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, выступая с докладом, отметил значимость технико-внедренческих зон в формировании несырьевого роста экономики и технологического суверенитета страны: «Сегодня мы видим: при том, что технико-внедренческих ОЭЗ всего семь, они формируют почти половину всей выручки и созданных рабочих мест на территории ОЭЗ. Это говорит о высокой эффективности такого формата и его ключевой роли в развитии высокотехнологичных производств».

На сегодняшний день в ОЭЗ ТВТ зарегистрировано более 570 резидентов, из них 32 — с участием иностранного капитала. Суммарная выручка резидентов превышает 1,75 трлн рублей (43% от общего объема выручки по всем ОЭЗ), а объем инвестиций составил более 764 млрд рублей. Благодаря деятельности этих зон создано свыше 50 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Участники круглого стола обсудили предложения по донастройке механизма ОЭЗ, направленные на повышение их эффективности и инвестиционной привлекательности. Минэкономразвития проработает инициативы субъектов Российской Федерации по корректировке методики оценки эффективности особых экономических зон, предусматривающие усиление внимания к развитию технологий и внедрению инноваций. Новый подход будет реализован с учётом акцента на техно-внедренческие процессы, обеспечивающие реализацию стратегических целей национальной экономики — структурную адаптацию отраслей промышленности и достижение технологического суверенитета страны. Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности российских предприятий, ускорение научно-технического прогресса и обеспечение устойчивости экономического роста в условиях глобальной конкуренции

Круглый стол организовал комитет по экономической политике при участии сенатора Владимира Кравченко. В дискуссии также приняли участие представители Минпромторга, руководители особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, а также профильные эксперты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.