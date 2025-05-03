Украинские солдаты попытались нанести удар по Крыму ракетами Storm Shadow

сегодня в 12:52

МО РФ: над Черным морем ночью уничтожили 8 ракет Storm Shadow и 3 «Нептуна-МД»

Украинские боевики попытались нанести удары по инфраструктуре Крыма с помощью британских ракет Storm Shadow и других вооружений. Атаки удалось успешно отразить, сообщает Минобороны РФ.

ВСУ запустили в сторону инфраструктуры Республики Крым восемь ракет британского производства Storm Shadow. Также противник попытался атаковать тремя противокорабельными ракетами «Нептун».

Российские средства ПВО успешно уничтожили цели. Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.

Также за сутки в Черном море ликвидированы 23 безэкипажных катера ВСУ. Они хотели нанести удары по прибрежной инфраструктуре Крыма.