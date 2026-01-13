сегодня в 07:38

Минобороны: 11 украинских беспилотников перехватили над РФ за ночь

Этой ночью над пятью регионами РФ уничтожили 11 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА сбили с 23 часов 12 января до 7 часов 13 января дежурными средствами ПВО.

Семь аппаратов ВСУ ликвидировали над Ростовской областью, по одному — над Белгородской, Курской, Орловской областями и Крымом.

Также с 20 часов до 23 часов 12 января в России уничтожили 78 украинских беспилотников.

