ПВО России уничтожила 78 украинских дронов

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей — 36 БПЛА — было сбито над Республикой Крым.

Значительное число атак было отражено и в центральных областях России: 14 дронов уничтожены над Орловской областью, 8 — над Липецкой и 4 — над Тульской.

Кроме того, 12 беспилотников сбиты над акваторией Азовского и Черного морей. Воздушные атаки также фиксировались над Брянской, Воронежской и Ростовской областями.

