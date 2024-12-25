Мэр Днепропетровска заявил о серьезных проблемах в городе после удара ВС РФ
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Мэр Днепропетровска Борис Филатов* пожаловался на серьезные проблемы в городе после того, как ВС РФ ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает РИА Новости.
Филатов* в своем Telegram-канале написал, что после ударов были задействованы военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики и т. д. В городе фиксируются серьезные проблемы.
Утром на Украине действовала воздушная тревога, в разных районах страны раздавались взрывы.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удары по критическим объектам энергетики Украины, связанным с ВПК. Все цели были достигнуты, объекты поражены.
*Внесен в список террористов и экстремистов