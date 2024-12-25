сегодня в 14:22

ВС РФ ударили по критическим объектам энергетики Украины, связанным с ВПК

Утром в среду на Украине прогремели взрывы. ВС РФ нанесли массированный удар по важным объектам энергетики страны, обеспечивающим работу ее военно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены с помощью высокоточного оружия большой дальности и БПЛА.

В результате были поражены критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу ВПК.

В ведомстве отметили, что цель удара достигнута. Все объекты были поражены.

Взрывы были слышны в среду в Днепре, Харькове, Кременчуге и т. д. На территории страны действовала воздушная тревога, также были отключения электроэнергии.